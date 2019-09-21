Kova – 23 Eylül Haftalık Burç Yorumu

23 Eylül haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş Terazi burcuna geçecek hem de Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber odak noktanız daha çok, din, felsefe, akademik eğitim hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir. Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Pasaport, vize gibi işlerle ilgilenebilirsiniz.

Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Uzak akrabalarla ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreç. Bazı sözler, dedikodular canınızı sıkabilir. Bunun yanı sıra, eğitim, yayıncılık, akademik eğitim, web sitesi, internet gibi tanıtımla ilgili konular da oldukça ön plana çıkacaktır. Sürpriz fırsat ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Fakat dikkat edilmesi gereken konular aşırı aceleci, fevri davranışlarınızdan dolayı dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Bu Yeni Ay 9. evinizde gerçekleşecek; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir. İş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz.