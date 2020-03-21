Kova – 23 Mart Haftalık Burç Yorumu

23 Mart haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay sizlerin 3. evinde gerçekleşecek. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Yeni Ay’ın ana konusu olacaktır.

Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Yeni Ay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz. Bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, Plüton ile beraber olacak. Genel anlamda aslında bir çok burç için olumlu bir görünüm bu, fakat sizler için o kadar iç açısı değil. Zira bilinçaltı ve psikolojinizi bozabilecek bir hafta aslında. Düşmanlıklar, size kötülük yapmak isteyenler, arkanızdan cesurca iş çevirenler, yalancılar, dolandırıcılar hepsi birleşmiş sanki hayatınızı içinden çıkılması zor bir alana çevirmeye çalışıyorlar. Bu etkileşimin olası en iyi tarafı, bilinçaltı ve psikoloji konusunda size gerçekten çok iyi gelecek profesyonel destekler alabileceğinize işaret etmekte.