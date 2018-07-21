Kova – 23 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

23 Temmuz haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gündem maddesi Kova burcunda meydana gelecek olan Marsyen Ay Tutulması olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular bedeniniz, hayattan beklentiniz, yetenekleriniz, dış görünümünüz, kişisel istekleriniz üzerinde etkili olacaktır.

Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir, mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Yine tutulma sürecinde kendinize yeni elektronik aletler alabilir, elinizdeki elektronikleri değiştirebilirsiniz. Ama Merkür'ün geri harekette olacağını unutmamalısınız. Bu yüzden yeni elektronik aletleri 20 Ağustos’tan sonra almanızda fayda var. Kendi işinizi kurmak için de tutulma ile birlikte yakın çevreniz veya yakın akrabalarınızdan destekler alabilirsiniz.

Tutulma da Mars ve Uranüs başrol oynayacağından dolayı ev değiştirmek, yer değiştirmek için kolları sıvayabilirsiniz. Bedeninize dikkat edin, kazalara ve yaralanmalara açık bir dönemde olacaksınız. Tutulma süreci boyunca ailenizle papaz olmamaya özen gösterin. Hafif bir patlamaya hazır bomba misali ortalıklarda gezineceksiniz, sabrınız ve tahammülünüz az olabilir. İnsanları kırmayın, köprüleri yıkmayın! Zira bu tutulma ciddi ayrılıklar getirebilir hayatınıza!