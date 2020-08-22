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Kova – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

24 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 22, 2020
Kova – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
24 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki gergin görünümle başlıyoruz. Mars ile Satürn’ün sert etkileşimi ile hem trafik, iletişimle ilgili konularda hem de iş ortamınızda krizler, problemler, kötü şans, sıkıntılar, dertler, büyük engellere işaret etmekte.

Özelikle trafikte bu hafta hız yapmamaya özen gösterin, kardeşleriniz, komşularınız, birlikte iş yaptığınız kimselerle gereksiz münakaşalardan uzak durmaya gayret edin. İşiniz için kullandığınız iletişim aletleri sapıtabilir, sizi duruma düşürebilir de. Eğer bu hafta bir mülakata ya da sınava girecekseniz de ekstra dikkatli olmaya dikkat edin. Bu hafta Venüs ve Neptün etkileşimi ile birlikte romantik zamanlar oluşturmak için harikadır, yaratıcı çalışmalar için de aynı şekilde. Bu hafta başlayan ilişkiler çok romantik ve çok sevgi dolu olacaktır, rüyaların aşkı gibi bir etki yaratabilir. Bağışlama, affetme, kabul etme ve sevgiyle bir şeyleri tedavi etmek için çok uygundur arkadaşlar. Venüs ile Plüton etkileşimi ile birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerde krizler oluşabilir eğer akıllıca davranırsanız kriz ortamını kendi yararınıza dönüştürebilirsiniz.

Burç Yorumları

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