Kova – 24 Eylül Haftalık Burç Yorumu

24 Eylül haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin 3. evinde gerçekleşecek. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Dolunay ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz.

Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Dolunay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama..vb konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz. Bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Dolunay sürecinde Şiron, Merkür, Satürn arasında da zorlu bir görünüm meydana gelecek. Hafta boyunca yurt dışı işleri, resmi işler, eğitimle ilgili işler, ticari işlerde bir takım aksaklıklarla söz konusu olabilir. Bu alanda hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmeli, bu konularla muhatap olacağınız kimselerle kuracağınız iletişimde nazik ve kibar olmanızı tavsiye ederim. Yoksa işleriniz yürümeyebilir.

Hafta boyunca psikolojik olarak kendinizi yorgun ve hafif depresif hissedebilirsiniz. Bu hafta terapi almak, ruhsal olarak sizi yoran, sorun olan konularınıza çözümler üretmek ve destekler almak için ise harika olacaktır.