Kova – 24 Şubat Haftalık Burç Yorumu

24 Şubat haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Balık burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Finansal konular ön planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Bakmak ve kollamak zorunda olduğunuz kişilere daha fazla destek olmanız gerekebilir.

Diğer yandan birikimlerinizi değerlendirmek, kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Aile ve eşle ilgili konularda bütçe, kazanç ve birikimleri kullanmak, değerlendirmek ve daha akıllıca harcamak önemli olacak. Bu dönemde kendiniz için bir yatırım yapmak isteyerek adım atmak isteyebilirsiniz. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz, bu yüzden de aslında büyük riskli bir takım girişimler ve yatırımlar için pek de uygun bir zaman değil. En azından bu Merkür Retrosu bitene kadar. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Bu hafta Venüs ile Plüton arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Sevgi, aşk, meşk konularında şansınız pek yaver gitmeyebilir, size karşı birileri takıntılı davranabilir. Bu hafta ilişkiler çok platonik düzeyde kalabilir. Kendinizi psikolojik anlamda çok rahat hissetmeyebilirsiniz. Sağlık anlamında da özellikle genital bölge, üreme organları, yumurtalıklar hassas olabilir, kolay rahatsızlanabilirsiniz. Özel hayatınızda bir şeyleri paranoya yapabilir ve partnerinizi de çok kolay bir şekilde yorabilirsiniz.