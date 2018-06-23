Kova – 25 Haziran Haftalık Burç Yorumu

25 Haziran haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars'ın geri hareketinin etkileri ile başlıyoruz arkadaşlar, 28 Ağustos’a kadar da devam edecek. Burcunuzda geri gidecek Mars, bir dizi aksilik ve gecikmeyi beraberinde getirebilir. Bu dönem adeta bir şeyler yaşam enerjinizi aşağıya çekiyormuş gibi hissedebilir, yataktan kalkmak dahi istemeyebilirsiniz.

Girişimleriniz yeterli ilerlemeyi bulamayabilir, çevrenizdeki kişiler sizi sürekli bencil olmakla suçlayabilirler. Hırsınızın seviyesi bu süreçte biraz daha düşebilir. Bu dönem tepkilerinizi yeterince göstermekte zorlanabilir, yarım kalmışlık hissi yaşayabilirsiniz. Hakkınızı aramakta zorlanabilirsiniz. Fiziksel anlamda büyük değişiklikler yapmak, estetik ameliyat olmak için pek de uygun bir zaman değildir. Önemli büyük operasyonlarınızı bir süreliğine ertelemekte yarar var. Sakarlıklara, kazalara da açık olabileceksiniz. Yeni başlayacağınız her türlü yeni proje, eylem ve iş için normalden çok daha fazla enerji ve çaba sarf etmeniz gerekebilir açıkçası. Yavaş ve istikrarlı bir şekilde yolunuzda giderseniz başarıya ulaşabileceksiniz. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni ortaklıklar, imza atmak, size fayda getirecek ilişkiler kurmak için harika bir döneme giriş yapmış olacaksınız.

Bu hafta son olarak Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek arkadaşlar. 12. evinizde gerçekleşecek olan Dolunay’la birlikte, arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Ama hepsi 15 gün içinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek!