Kova – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu

25 Kasım haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs, Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar ilişikiniz var ise eğer, problemli ve sıkıntlı bir süreç olabilir. Gerçekçi ilişkilere çekilemeyebilirsiniz, ilişkileriniz daha çok platonik düzeyde kalabilir. Karşılık bulmakta zorlanabilirsiniz. Eğer ilişkiniz var ise de gereksiz kıskançlık tripleri ve kaprisler yüzünden sekteye uğrayabilir, kendinizi yalnız, sevgisiz hissedebilir, sevgi size yetmeyebilir açıkçası. İlişkilerinizi daha gizli yaşama potansiyeliniz yüksek olabilecektir. Maddi anlamda pekte risk alınabilecek bir süreç değildir.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay 11. evinizde gerçekleşiyor. Sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Yeni Ay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınızda size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Yine bu Yeni Ay etkisi ile değişik, farklı ve sıra dışı kişilerle bir araya gelebilir, yardım projelerinde aktif görevler alabilirsiniz. Bu Yeni Ay’ın bir diğer olası etkisi ise hukuksal konularda alacağınız bir destek olacağına işaret etmekte. Yeni bir dava açabilirsiniz mesela ya da hukuksal anlamda acil bir desteğe ihtiyacınız olduğu anda ücretsiz bir destek bulabilirsiniz. Yeni Ay zamanı davet edileceğiniz her türlü kalabalık, grup etkinliğine katılmaya çalışın, aşk böyle bir yerlerde karşınıza çıkabilir.