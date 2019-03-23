Kova – 25 Mart Haftalık Burç Yorumu

25 Mart haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 20 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Para evinize giriş yapacak olan Venüs, kazançlarınızı arttırmanızı sağlayacak koşullarla karşılaşmanızda yardımcı olacak. Finansal anlamda daha bereketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Kazançlarınız artmaya başlıyor.

Kendinize çevrenizde sevdiğiniz kimselere karşı pahalı hediyeler alabilirsiniz, para harcama konusunda biraz daha savurgan olabilirsiniz. Eşiniz sayesinde veya ortaklıklarınız sayesinde maddi kazanç elde edebileceğiniz koşullarda oluşabilir. Bu dönem evinizi güzelleştirmek için, eviniz için harcamalar yapabilir, evinize yeni tüller, perdeler, örtüler alabilirsiniz mesela. Yine bu dönem daha çok kendi kişisel keyfiniz, seyahatler, kitaplar, eğitimler için daha çok para harcayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı her türlü işiniz çok daha rahat bir şekilde hallolacaktır.

Bu hafta Mars da İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars aşk, çocuklar, yaratıcı konular, hobilerinizle ilgili konularda heyecanlandırıcı, harekete geçirici, stresli, efor sarf etmeniz gereken koşulları ortaya çıkartacaktır. Eğer hayatınızda özel birisi yok ise, bu dönemde kafanız karışabilir ve birkaç kişi arasında gidip gelebilirsiniz. Çocuklarla iletişim biraz problematik olabilir bu dönemde. Özel hayatınızdaki bu karışıklık streste yaratabilir.