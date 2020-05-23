Kova – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

25 Mayıs haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile birlikte, birlikte çalıştığınız kişilerle fikirsel anlamda uyum içinde olacağınızı, yeni iş görüşmeleri, yeni iş projelerinin gündeme geleceğine işaret etmekte.

Günlük angarya işleri zekanız sayesinde daha hızlı ve pratik bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz. Fakat iş ortamınıza ilişkin konularda karar verirken akılcı olmak yerine daha duygusal davranabilirsiniz. Yeni ev hayvanları edinebilir, hayvanları sahiplenebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda ya da sağlıklı yaşamakla ilgili konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Diyete başlamak, kilo vermek, beslenmenizi düzenlemek için profesyonel destekler de alabilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız eğer, bu dönem işe size fayda sağlayacak çalışanlar alabilirsiniz.