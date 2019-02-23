Kova – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

25 Şubat haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs/Uranüs etkileşimi ile de evinizde sıra dışı, farklı değişimler yaratmak için ideal bir hafta. Ani bir kararlar yeni mobilyalar alabilirsiniz evinize veya dekoratif anlamda normalin dışında biraz çıkabilirsiniz.

Bu hafta sizi saran, sorumluluk yükleyen koşullardan bir nebze olsun kurtulmak isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer ki hayatınızda özel anlamda biri yok ise bu hafta gizli kapaklı çapkınlıklar yapabilir, saman altından su yürütebilirsiniz. Akabinde Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Güzelliğiniz ile etrafınızı adeta aydınlatacaksınız, doğal bir çekim alanı oluşturacaksınız, fiziki anlamda güzelleşmek adına adımlar atabilirsiniz, saç renginizi değiştirebilir, estetik operasyon yaptırabilirsiniz ya da ne bileyim, güzelleşmek uğruna ne gerekiyorsa araştırıp yaptırabilirsiniz. Aşkı hayatınıza daha rahat çekeceksiniz, şöyle ki siz aşık olan değil olunan taraf olacaksınız. Flörtler peşi sıra! Bu süreci iyi değerlendirmeye bakın. Daha eğlenceli, sosyal, dışa dönük ve hayattan çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Venüs 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.