Kova – 26 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

26 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli gökyüzündeki Mars ile Uranüs arasındaki etkileşim ile geçecek. Ailenizle ilgili sizi şok edebilecek bir konu ile de karşı karşıya kalabilirsiniz. Aile içinde ani tartışmalardan kaçının. Kiracı iseniz ev sahibiniz dellenip evden çıkmanızı isteyebilir. Evinizde sigortalar ve elektrik-elektronik teçhizatında problemlerde oluşabilir, dikkatli olun. Evden çıkarken, ocağı, yanıcı olan her şeyi söndürüp çıktığınızdan emin olun. Ev içinde hiçbir şeyi riske atmayın.

Öncelikle sağlığınıza, özellikle tansiyonunuza bu hafta dikkat etmenizde yarar var. Evinizde özellikle elektronik aletlerde sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu etkileşimin olası iyi yanı, finansal konularda, kredilerle ilgili konularda daha cesur, korkusuz harekete geçebilir, yatırımlar yapabilir, daha fazla kazanmak için cesaretli bir şekilde adımlar atabilirsiniz. Ev almak, kredi çekmek, yatırımlar yapmak için uygun bir hafta. Bu hafta Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait finansal konular, ortaklaşa kazanımlar, miras ile ilgili konular, nafaka, prim, ödeme gibi konularla ilgili iletişim ve haberleşmeyi çok daha etkin bir hale getirecektir. Bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar toplantılar, görüşmeler gündeme gelebilir. Kredi çekmek için ciddi araştırmalar yapabilirsiniz veya parayı nasıl kazanacağınıza dair fikirlerinizi somutlaştırmak için gerekli desteği bulabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili özellikle bağırsak ve midenize dikkat etmeniz gereken zamanlar.

Bu dönem doğa üstü maddelere, ruh, madde ötesi konulara ilgi artabilir bu konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Yeni şeyler keşfedebilir, gizlilik içinde olan şeyleri ortaya çıkartabilirsiniz. Psikolojik konular yine bu dönem zihin radarınıza sık sık takılabilir. Bu dönem kendiniz hakkında bilgi vermek konuşmaktan çok, karşınıza gelecek kişilerin sırlarını öğrenmek durumunda kalabilirsiniz.

Bu hafta işin içinde 5 gezegenin Başak burcunda olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Krediler, ödenmesi gereken tutarlar, borçlar, bankacılık işleri, vergi işleri, nafaka, primler, burslar, miras gibi konular üzerinde etkili olacak. Kredi araştırmaları işine girebilir, para konularını ilgilendiren davalarınız varsa onlar üzerine yoğunlaşabilir, dışarıya olan borçlarınızı gözden geçirip kendinize bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Kullandığınız kredi kartlarınızla ilgili kararlar alabilir, harcamalarınız konusunda kendinize biraz çeki düzen verebilirsiniz. Açıkçası finansal bir kriz söz konusu diyebilirim biraz ama panik yapmayın.