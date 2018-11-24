Kova – 26 Kasım Haftalık Burç Yorumu

26 Kasım haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Jüpiter'in birlikteliği ile başlıyoruz. Bu ikili şans ve fırsatlarla ilgilidir. Dostlarınızdan, üye olduğunuz dernek ve kulüplerden oldukça güzel destekler görebileceksiniz. Hafta boyunca arkadaşlarınızla, dostlarınızla iş projeleri geliştirebilir, birlikte para kazanabileceğiniz senaryolar üzerine kafa patlatabilirsiniz.

Hafta boyunca hayattan en çok istediğiniz ne ise, bunun gerçekleşebileceği bir hafta olacak. İnsanlardan çok yardım ve destek görebileceksiniz. Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçecek ve 7 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda genel anlamda şanslı olacaksınız. Yalnız hırs, rekabet duygusu, kontrol etme isteği de aynı şekilde ön plana geçebilir. Derinlemesine araştırma gerektiren işlerde oldukça başarı elde edebilirsiniz. Yalnız üstleriniz, yöneticilerinizin zaman zaman uyarı ve ikazlarına maruz kalabilirsiniz. İyi veya doğru adımlarınızla oldukça ön planda olacak, yaptığınız işler bir çok kişi tarafından görünür olacak ve takdir beğeni toplayacaktır.