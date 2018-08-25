Kova – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

27 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

İş ve kariyerinize ilişkin konularda karar alma ve uygulama haftası. Yeni kariyer hedefleri belirleme, iş görüşmeleri yapma, işinizle ilgili önemli toplantılar, görüşmeler zamanı. Bu hafta kariyerinizi ilgilendiren konularda imza atmanız gerektiren konular olursa düşünmeden atabilirsiniz.

İş ve kariyerle ilgili konularda mantıklı olan ne ise onun kararını veriyor olmanız önemli olacaktır. Hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Değişik, farklı, sıra dışı kişilerle bir araya gelebilir, yardım projelerinde aktif görevler alabilirsiniz.