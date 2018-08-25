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Kova – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

27 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 25, 2018
Kova – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
27 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

İş ve kariyerinize ilişkin konularda karar alma ve uygulama haftası. Yeni kariyer hedefleri belirleme, iş görüşmeleri yapma, işinizle ilgili önemli toplantılar, görüşmeler zamanı. Bu hafta kariyerinizi ilgilendiren konularda imza atmanız gerektiren konular olursa düşünmeden atabilirsiniz.

İş ve kariyerle ilgili konularda mantıklı olan ne ise onun kararını veriyor olmanız önemli olacaktır. Hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Değişik, farklı, sıra dışı kişilerle bir araya gelebilir, yardım projelerinde aktif görevler alabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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