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Kova – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 25, 2019
Kova – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
27 Mayıs haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Finansal konularla ilgili hesap hataları, karışıklıklar, ödemelerde minik sorunlar veya sizin beklediğiniz ödemelerde minik karışıklıklar oluşabilir.

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Ailenize odaklanabilir, evinizde, aile içinde düzeltmek, organize etmek istediğiniz konulara el atabilirsiniz. Taşınmak, yer değiştirmek, evinizde tamirat işleri ile uğraşmak için oldukça uygun. Bunun yanı sıra kötü alışkanlık ve özelliklerinizden kurtulmak için de çalışmalar yapabilirsiniz. Ama bu hafta özellikle iletişim kazalarına karşı da dikkatli olmanızda yarar var.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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