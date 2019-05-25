Kova – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Finansal konularla ilgili hesap hataları, karışıklıklar, ödemelerde minik sorunlar veya sizin beklediğiniz ödemelerde minik karışıklıklar oluşabilir.

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Ailenize odaklanabilir, evinizde, aile içinde düzeltmek, organize etmek istediğiniz konulara el atabilirsiniz. Taşınmak, yer değiştirmek, evinizde tamirat işleri ile uğraşmak için oldukça uygun. Bunun yanı sıra kötü alışkanlık ve özelliklerinizden kurtulmak için de çalışmalar yapabilirsiniz. Ama bu hafta özellikle iletişim kazalarına karşı da dikkatli olmanızda yarar var.