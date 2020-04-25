Kova – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu

27 Nisan haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Evinizde size huzur ve rahatlık sağlayacak dekoratif değişiklikler yapabilir, aile içinde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

Merkür ile birlikte istediğiniz bir evi satın almak için karar verebilir, taşınmak için kolları sıvayabilirsiniz. Yuva, aile, emlak, alım-satım, aile içi ilişkiler konusunda keyifli, kazançlı, şanslı zamanlarınız olacak. Evinize yeni iletişim araçları alabilir, ya da güvenlikle ilgili alarmlar taktırabilirsiniz. Yalnız burcunuzda seyahat eden Satürn ile hafta boyunca zihniniz biraz daha endişeli olabilir, karamsar düşünebilir ve kendinizi acımasız eleştirebilirsiniz. Bunu yapmamanızda fayda var. Kendi kendinizi normalde olacak olan işleri endişeli düşünceleriniz yüzünden baltalayabilirsiniz. Aile içi iletişimde zaman zaman inatçılık yapabilirsiniz.