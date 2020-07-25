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Kova – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

27 Temmuz haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Temmuz 25, 2020
Kova – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
27 Temmuz haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Neptün ve Venüs’ün sert kontağı ile özel hayatta hayal kırıklığı, aldanma gibi etkiler söz konusu olabilecek. Bu hafta özel hayatınızda işler pek yolunda gitmeyebilir.

Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Bu hafta perde arkasında dönen bir oyunlar, dedikodular, gizli düşmanlıkları fark edebilir ve bunlarla mücadele etmeniz gerekebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle birbirinizi anlamakta zorlanabilir, iş ve çalışma ortamınızda ekstra mücadele etmeniz gerekebilir. Sağlıkla ilgili konularda aynı şekilde dikkat çekici olacaktır, önemli rahatsızlıklar meydana gelebilir. Bağırsaklarınız, baldırlarınız, hassas olabilir. Minik bir operasyon gündeme gelebilir. Bu arada olası seyahatlere çıkacaksanız, lütfen kullanacağınız aracınızın son bakımını yaptırmayı unutmayın. Trafikte sakin kalmaya dikkat etmelisiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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