Kova – 28 Ekim Haftalık Burç Yorumu

28 Ekim haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. İş ve kariyer konuları gündemde. Yeni bir işe girebilir, işinizi değiştirebilir belki terfi bile alabilirsiniz. Eğer işsiz ve iş arıyor iseniz bu Yeni Ay çevresinde görüşmelere gidebilir, beklemediğiniz bir sektörden iş teklifi alabilirsiniz. Kariyerinize destekleyici bir etkisi olacaktır. Fikirlerinizle göz kamaştırabilecek, patronlarınızın gözüne rahatça girebileceksiniz. İş konusunda zihniniz deli gibi çalışacak, harika kriz yönetebilecek, yeni projelerde yer alabileceksiniz.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile özellikle aile içinde öngörülmesi zor, ani şok edici olaylar gündeme gelebilir. Sizi telaşlandıracak, hızlı bir şekilde harekete geçmenize neden olabilecek durumlar oluşabilir. Evinizin içinde elektronik aletleriniz aniden bozulabilir, evin elektrik sistemini bir gözden geçirmeniz gerekebilir. Aile içinde duygusal patlamaların bol bol yaşanabileceği bir dönem bekliyor sizleri. Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Partiler, davetler ve organizasyonların aranan kişisi sizler oluyorsunuz. Daha çok sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla birlikte keyfin ön planda olduğu birliktelikler söz konusu olabilir. Arkadaşlarınızla birlikte minik bir seyahat planı yapabilir ve birkaç günlüğüne yaşadığınız şehirden uzaklaşabilirsiniz. İşten kazandığınız gelirleri arttırmanın yollarına gidebilir, ekstra prim veya ödül alabilirsiniz. Felsefi yönü kuvvetli, farklı kültürlere ilgisi olan insanlarla bir araya gelebilirsiniz.

Yine bu hafta Merkür, Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. İş değiştirme planlarınızı ertelemeli ya da iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sözleşme imzalayacaksanız eğer maddeleri dikkati bir şekilde okumalısınız. Üstlerle iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir. Kalabalık gruplar ve topluluk önünde kendimizi ifade ederken zorlanabilir, işle ilgili beklediğiniz ödül veya başarılarda gecikmeler yaşayabilirsiniz. İşinizle ilgili yazışmalarda dikkatli olmalısınız, özellikle üstlerinizle olan yazışmalar farklı yerlere gidebilir. Eski iş yeri yöneticileriniz ile de bir araya gelebilirsiniz. Bir de bu geri hareketin en olası etkisi bilgi hırsızlığının artmasıdır.