Kova – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu

28 Eylül haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunun 9 derecesinde Şiron etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay sizlerin 3. evinde gerçekleşecek. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu dolunay ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu dolunay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama..vb konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Mars / Satürn sert etkileşimi ile hem trafik, iletişimle ilgili konularda hem de iş ortamınızda krizler, problemler, kötü şans, sıkıntılar, dertler, büyük engellere işaret etmekte. Özelikle trafikte bu hafta hız yapmamaya özen gösterin, kardeşleriniz, komşularınız, birlikte iş yaptığınız kimselerle gereksiz münakaşalardan uzak durmaya gayret edin. İşiniz için kullandığınız iletişim aletleri sapıtabilir, sizi duruma düşürebilir de. Eğer ki bu hafta bir mülakata ya da sınava girecekseniz de extra dikkatli olmaya dikkat edin.