Kova – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu

28 Ocak haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşlerinizle olan ilişkilerde dikkatli olmalı, incir çekirdeğini doldurmayacak konuları gereksiz yere büyütmemelisiniz. Bilmediğiniz, farkında olmadığınız gizli dedikodular, konuşmalar, bilgiler ortaya çıkabilir ve bu sizin sinirlerinizi oldukça bozabilir.

Bu hafta evrak kayıpları, belgeler ve sözleşmelerle ilgili sıkıntılarda söz konusu olabilir. Özellikle trafikte daha dikkatli olmanızı, kimseyle tartışmaya girmemenizi tavsiye ederim. Bu hafta olası yapacağınız bir takım satışlarda da gecikmeler, problemler söz konusu olabilir. Seyahat planlarınızda aksaklıklar, son dakika gelişmeleri yüzünden büyük krizlerde söz konusu olabilir. Bu hafta hem uyku düzeninize hem de ruh sağlığınıza ekstra dikkat edin. Venüs ve Uranüs etkileşim içinde olacaklar, sürpriz, beklenmedik seyahatler gündeme gelebileceği gibi, dostlarınızdan arkadaşlarınızdan rahatlıkla destekler alabileceksiniz. Fikirleriniz arkadaşlarınız tarafından desteklenecektir. Sözü geçen kişi siz olacaksınız. Arkadaşlarınız enteresan sürprizler yapabilirler size!