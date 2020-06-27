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Kova – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu

29 Haziran haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 27, 2020
Kova – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu
29 Haziran haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs de destekleyici bir görünümde olacak.

12. evinizde gerçekleşecek olan tutulma birlikte, arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz ama hepsi 15 gün içinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek. Uranüs'ün bu tutulmaya destekleyici görünümü ile ailenizden özellikle beklenmedik sürpriz bir destek görebilir, aile içinde para ile ilgili sürpriz olumlu gelişmeler söz konusu. Taşınmak, ev almak ya da satmak için de planlarınız var ise eğer harekete geçebilirsiniz. Fakat Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmadan aslında harekete geçiş zamanınızı 15 Temmuz’dan sonra bir zamana bırakmanızda fayda var.

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