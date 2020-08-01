Kova – 3 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

3 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Uranüs sert etkili olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte ikili ilişkilerinizde gerginliklerden kaçınarak, hayatınıza yenilikler için yer açmanızın vakti gelmiş olarak görünüyor. Tek başınıza hareket etmek yerine gruplar içinde hareket edebilir, kişisel yeteneklerinizi daha kolay ve rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Yeni iş projeleri, yeni başlangıçlar, adımlar atmak, proje üretmek için harika bir süreç.

Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Yine Dolunay sürecinde kendinize yeni elektronik aletler alabilir, elinizdeki elektronikleri değiştirebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için de Dolunay ile birlikte yakın çevreniz veya yakın akrabalarınızdan destekler alabilirsiniz. Dolunay’da Uranüs başrol oynayacağından dolayı ev değiştirmek için kolları sıvayabilirsiniz. Bedeninize dikkat edin, kazalara ve yaralanmalara açık bir dönemde olacaksınız.

Dolunay süreci boyunca, ailenizle papaz olmamaya özen gösterin. Hafif bir patlamaya hazır bomba misali ortalıklarda gezineceksiniz, sabrınız ve tahammülünüz az olabilir. İnsanları kırmayın, köprüleri yıkmayın! Merkür bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni ortaklıklar, imza atmak, size fayda getirecek ilişkiler kurmak için harika bir döneme giriş yapmış olacaksınız. Bu hafta Venüs de Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu geçiş sürecinde, yeni işler, yeni projeler, yeni kuracağınız keyifli iş ilişkileri sayesinde de kazançlarınızı arttırabileceksiniz. Bunun yanı sıra spor, diyet, kişisel bakım gibi konulara daha fazla ilgilenebilir, sağlık kontrollerinden geçebilir, olası bir takım sağlık sorunlarının üstesinden çok daha rahat gelebileceksiniz. Günlük işler çok daha hızlı ve engellere takılmadan rahatça yapılabilecektir. Birlikte çalıştığınız kişilerle daha uyumlu ve keyifli bir şekilde çalışabileceksiniz.