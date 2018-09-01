Kova – 3 Eylül Haftalık Burç Yorumu

3 Eylül haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

6 Eylül’de Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 22 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait finansal konular, ortaklaşa kazanımlar, miras ile ilgili konular, nafaka, prim, ödeme…vb konularla ilgili iletişim, haberleşmeyi çok daha etkin bir hale getirecektir. Bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar toplantılar, görüşmeler gündeme gelebilir.

Kredi çekmek için ciddi araştırmalar yapabilirsiniz. Veya parayı nasıl kazanacağınıza dair fikirlerinizi somutlaştırmak için gerekli desteği bulabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili özellikle bağırsak ve midenize dikkat etmeniz gereken zamanlar. Bu dönem doğa üstü maddelere ilgi, ruh, madde ötesi konulara ilgi artabilir, bu konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Yeni şeyler keşfedebilir, gizlilik içinde olan şeyleri ortaya çıkartabilirsiniz. Psikolojik konular yine bu dönem zihin radarınıza sık sık takılabilir. Bu dönem kendiniz hakkında bilgi vermek konuşmaktan çok, karşınıza gelecek kişilerin sırlarını öğrenmek durumunda kalabilirsiniz. 9 Eylül'de 17 Derece Başak burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Krediler, ödenmesi gereken tutarlar, borçlar, bankacılık işleri, vergi işleri, nafaka, primler, burslar, miras gibi konular üzerinde etkili olacak. Kredi araştırmaları işine girebilir, para konularını ilgilendiren davalarını varsa onlar üzerine yoğunlaşabilir, dışarıya olan borçlarınızı gözden geçirip kendinize bir ödeme planı oluşturabilir, kullandığınız kredi kartlarınızla ilgili kararlar alabilir, harcamalarınız konusunda kendinize biraz çeki düzen verebilirsiniz. Açıkçası finansal bir kriz söz konusu diyebilirim, biraz ama panik yapmayın.

9 Eylül’de Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve Venüs Retrosu, Retro bitimi derken sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda genel anlamda şanslı olacaksınız. Yalnız hırs, rekabet duygusu, kontrol etme isteği de aynı şekilde ön plana geçebilir. Derinlemesine araştırma gerektiren işlerde oldukça başarı elde edebilirsiniz. Yalnız üstleriniz, yöneticilerinizin zaman zaman uyarı ve ikazlarına maruz kalabilirsiniz. İyi veya doğru adımlarınızla oldukça ön planda olacak, yaptığınız işler bir çok kişi tarafından görünür olacak ve takdir beğeni toplayacaktır.