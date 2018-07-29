Kova – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

30 Temmuz haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü etkileşimi Mars ile Uranüs arasında meydan gelecek olan zorlu görünüm olacaktır. Valla sizler için oldukça zor bir hafta, adeta barut fıçısı gibi ortaklıkla gezebilirsiniz. Bir yanda panik duygusu, yetiştirilmesi gereken işler ama bir taraftan elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzaması…

Stresle baş etmeyi öğrenmelisiniz bu hafta. Hızlı hareket etmekten, çarpmalara, düşmelere, kazalara da açık olabilirsiniz. Tahammülünüz azalabilir, insanları bu aralar idare etmek pek kolay olmayabilir sizler için. Hele ki konu özgürlüğünüze müdahale ile ilgili bir konu olur ise, karşınızdaki kişinin ipini hemen çekebilirsiniz. Diğer yandan Merkür'de Aslan burcunda geri harekette hem de 20 Ağustos’a kadar. Bu dönem diğer insanlarla kuracağınız iletişim yanlış anlama ve anlaşılmaz üzerine kurulu olabilir. İlişkilerde çatışma söz konusudur. Bu tarihe kadar önemi imzalar atmayın, anlaşmalar yapmayın.