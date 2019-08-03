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Kova – 5 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 5 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

5 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 3, 2019
Kova – 5 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
5 Ağustos haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. İletişim, seyahatler, arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevre ilişkileri konusunda bir takım fırsat ve şanslar elde edebileceğinize işaret etmekte. Dostlarınızdan büyük fayda görebilir, size çok iyi gelecek sürpriz bir seyahate çıkabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla birlikte iş yapmak, ortak projeler kurmak, para kazanmak için oldukça uygun bir hafta. Bu hafta yeni tanışacağınız kimseler yaşamınıza olumlu anlamda oldukça faydası olabilecek. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni ortaklıklar, imza atmak, size fayda getirecek ilişkiler kurmak için harika bir döneme giriş yapmış olacaksınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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