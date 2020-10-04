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Kova – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu

5 Ekim haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ekim 4, 2020
Kova – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu
5 Ekim haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Yakın çevreniz/komşularınız ve kardeşlerinizle olan ilişkilerde dikkatli olmalı, incir çekirdeğini  doldurmayacak konuları gereksiz yere büyütmemelisiniz.

Bilmediğiniz, farkında olmadığınız gizli dedikodular, konuşmalar, bilgiler ortaya çıkabilir ve bu sizin sinirlerinizi oldukça bozabilir. Bu hafta evrak kayıpları, belgeler ve sözleşmelerle ilgili sıkıntılarda söz konusu olabilir. Özellikle trafikte daha dikkatli olmanızı, kimseyle tartışmaya girmemenizi tavsiye ederim. Bu hafta olası yapacağınız bir takım satışlarda da gecikmeler, problemler söz konusu olabilir. Seyahat planlarınızda aksaklıklar, son dakika gelişmeleri yüzünden büyük krizlerde söz konusu olabilir. Bu hafta hem uyku düzeninize hem de ruh sağlığınıza extra dikkat edin. Ruhunuzu ve psikolojinizi rahatlatacak temalara yönelin.

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