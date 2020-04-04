Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Kova – 6 Nisan Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 6 Nisan Haftalık Burç Yorumu

6 Nisan haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Nisan 4, 2020
Kova – 6 Nisan Haftalık Burç Yorumu
6 Nisan haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek, akabinde Merkür de Koç burcuna geçiş yapacak ve Mars ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Bu Dolunay 9. evinizde gerçekleşecek. Bol bol okumalar ve araştırmalar yapabilirsiniz. Rüyaların hafta boyunca daha ön planda olacağı bir hafta bekliyor sizleri. Belki de bir rüya günlüğü tutmaya başlarsınız. Online seyahatler yapabilir, online şehirleri ve müzeleri gezebilirsiniz. Ya da yazmanız gereken bir tez varsa veya yazılması gereken başka konulara ait yazılar varsa, hafta boyunca bunlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz.

11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. İnternet sayesinde yeni yerler görebilir ve dijital platformlarda yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Daha çok okuyabilir, araştırabilir bunun yanı sıra yeni bir eğitime, seminere, derse başlayabilirsiniz. Tüm iletişim araçları ile aktif iletişim içinde olabilecek, telefonunuz adeta hiç susmayacak ve bol bol mail yanıtlamanız gerekebilecek. Yine internetle ilgili konulara yönelebilir, web sitesi açabilir, yazılarınızı daha geniş kitlelerle paylaşmak isteyebilirsiniz. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm olacak. Hafta boyunca yuvada ve ailenizde huzur bulmakta zorlanabilirsiniz. Ev kazalarına özellikle dikkat, evde ocağı söndürdüğünüze, sigaranızı söndürdüğünüze dikkat edin. Sigortalar atabilir, evde aletler bozulabilir. Bu hafta ailenize bir şeyleri ikna etmek pek mümkün gözükmüyor.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Venüs İkizler burcunda: Bilginin içinde boğulma zamanı
Nisan ayında Ay’ın boşlukta olduğu günlere dikkat!
Mars ve Satürn kavgasına dikkat!