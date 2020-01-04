Kova – 6 Ocak Haftalık Burç Yorumu

6 Ocak haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay Tutulması. Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte iş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır.

Bu tutulma zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız, fakat olası bir sağlık sorununun üstesinden gelmeniz de gerekebilir. Bu ameliyat gerektiren bir durum olabilir fakat endişe etmeyin, rahatlıkla atlatabileceksiniz. Kötü bir takım alışkanlıkları bu tutulma sayesinde bırakabilirsiniz. Bu Plütonik tutulma ile; sağlığınıza ekstra dikkat etmenizde yarar var. Bu hafta hayatınızda gelişen olaylar konusunda çok fazla kontrol sağlayamayabilirsiniz, sizin dışınızda gelişebilir olaylar ama odak noktası bir şekilde siz olursunuz. İletişimle ilgili konuların yaşamınızda çok ön plana çıkacağı bu hafta önemli iş anlaşmalar, toplantılar, görüşmeler gündeme gelebilir. İş ortamınızda kontrolünüz dışında gelişmeler dengenizi bir parça bozabilir