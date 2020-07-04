Kova – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

6 Temmuz haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki etkileşim ile başlıyoruz. Yaşamınıza keyif katacak, yaratıcılığınızı tetikleyecek yeni alanlara yönelebilir, manevi konular ve manevi destekler yaşamınızda çok daha etkin bir hale gelebilir.

Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gelir gider dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Bakmak ve kollamak zorunda olduğunuz kişilere daha fazla destek olmanız gerekebilir. Diğer yandan birikimlerinizi değerlendirmek kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Aile ve eşle ilgili konularda bütçe kazanç ve birikimleri kullanmak değerlendirmek ve daha akıllıca harcamak önemli olacak, bu dönemde kendiniz için bir yatırım yapmak isteyerek adım atmak isteyebilirsiniz.