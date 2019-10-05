Kova – 7 Ekim Haftalık Burç Yorumu

7 Ekim haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ve Satürn’ün zorlu görünümü ile başlıyoruz. Hafta boyunca yurt dışı işleri, resmi işler, eğitimle ilgili işler, ticari işlerde bir takım aksaklıklar söz konusu olabilir. Bu alanda hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmeli, bu konularla muhatap olacağınız kimselerle kuracağınız iletişimde nazik ve kibar olmanızı tavsiye ederim. Yoksa işleriniz yürümeyebilir. Hafta boyunca psikolojik olarak kendinizi yorgun ve hafif depresif hissedebilirsiniz. Bu hafta terapi almak, ruhsal olarak sizi yoran, sorun olan konularınıza çözümler üretmek ve destekler almak için ise harika olacaktır.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 1 Kasım’a kadarda bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda genel anlamda şanslı olacaksınız. Yalnız hırs, rekabet duygusu, kontrol etme isteği de aynı şekilde ön plana geçebilir. Derinlemesine araştırma gerektiren işlerde oldukça başarı elde edebilirsiniz. Yalnız üstleriniz, yöneticilerinizin zaman zaman uyarı ve ikazlarına maruz kalabilirsiniz. İyi veya doğru adımlarınızla oldukça ön planda olacak, yaptığınız işler bir çok kişi tarafından görünür olacak ve takdir beğeni toplayacaktır.

Bu hafta Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin 3. evinde gerçekleşecek. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Dolunay’ın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Dolunay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir.

Dolunay sürecinde Şiron, Merkür ve Satürn arasında da zorlu bir görünüm meydana gelecek. Bu Dolunay’da Güneş ve Plüton etkileşimi ile uzak akrabalarla ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreç. Bazı sözler, dedikodular canınızı sıkabilir. Bunun yanı sıra, eğitim, yayıncılık, akademik eğitim, web sitesi, internet gibi tanıtımla ilgili konularda oldukça ön plana çıkacaktır. Dikkat edilmesi gereken konular ise aşırı aceleci, fevri davranışlarınızdan dolayı dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Dolunay’a Jüpiter'in güzel bir kontağı olacak, dostlarınızdan ve arkadaşlarınızdan çok güzel destekler görebilir ve yardımlar alabilirsiniz. İnsanlar işlerinizi çözmek size yol açmak için yardım edebilirler.