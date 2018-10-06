Kova – 8 Ekim Haftalık Burç Yorumu

8 Ekim haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile ön plana çıkacaksınız.

Üstlerinizle önemli görüşmeler, toplantılar gündeme gelebilir, özellikle iş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. İş hayatında iletişim, bilgi alışverişleri çok daha fazla ön plana çıkıyor olacak. Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Uzak akrabalarla ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreç. Bazı sözler, dedikodular canınızı sıkabilir. Bunun yanı sıra, eğitim, yayıncılık, akademik eğitim, web sitesi, internet, tanıtımla ilgili konularda oldukça ön plana çıkacaktır. Sürpriz fırsat ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Fakat dikkat edilmesi gereken konular aşırı aceleci, fevri davranışlarınızdan dolayı dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.