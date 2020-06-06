Kova – 8 Haziran Haftalık Burç Yorumu

8 Haziran haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş işe Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Özel hayatınızda hayal kırıklığı, aldanma, istediğinizi bulamama, aldatılma gibi temalar söz konusu olabilir. Partneriniz sizi bir konuda hayal kırıklığına uğratabilir, güveninizi zedeleyebilir.

Özellikle aşk konusunda kafalar biraz karışabilir, aynı anda iki kişi arasında gidip gelebilirsiniz. Karmaşa biraz özel hayattan yana olabilir ya da belki hatlar karışabilir. En güzeli bu hafta size keyif veren konulara daha çok yönelmek, yeni hobiler keşfetmek, hobilerinizle, ilgi alanlarınızla ilgili eğitimleri araştırmak olabilir. Hafta boyunca finansal konularda biraz hayalci davranabilir, harcamalar konusunda sınırlarınızı aşabilirsiniz. Birilerine borç vermek, maddi riskler almak için pek uygun bir hafta değil. Bu hafta Mars ile Neptün de birlikte hareket edecekler. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz, bu yüzden de aslında büyük riskli bir takım girişimler ve yatırımlar için pek de uygun bir zaman değil, en azından bu 10 günlük süreç. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Gerçekçi olmayan parasal hedefler peşinde koşabilir ve günün sonunda zarar edebilirsiniz. Ekonomik anlamda da kişisel sorumluluğunuzu almanız gerek, paranızı har vurup harman savurmayın, bütçenizi dikkatli yapın. Ekonomik anlamda olmayacak duaya amin demeyin, kimsenin ipiyle kuyuya inmeyin.