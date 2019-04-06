Kova – 8 Nisan Haftalık Burç Yorumu

8 Nisan haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Venüs ile Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile terfi, işinizde destek, işinizde yaratıcı tarafınızı ortaya koymanızı sağlayacak koşullar söz konusu olabilir. Aslında bu etkileşim sizin daha çok paranızı, kazancınızı etkileyeceğe benziyor, gelir artışı gibi minik sürprizler olabilir.

Çok beğendiğiniz bir sanatçının albümünü alabilir, bir yazarın kitabını alabilirsiniz. Paranızı daha çok sanatsal konular için harcayabilirsiniz. Para konusunda yardıma ihtiyacı olan birine hiç düşünmeden, sorgulamadan yardım edebilirsiniz. Bu hafta adeta iyilik meleği gibi yardıma ihtiyacı olan herkese yardıma koşmak için adeta çırpınabilirsiniz. Ya da gardırobunuzu yenilemek isteyebilir ve mağazaları talanda edebilirsiniz bu hafta. Evinizde huzurlu ve sakin ortamlar yaratabilir, evinizi güzelleştirebilirsiniz. Hafta boyunca Güneş ile Satürn arasında da zorlu bir görünüm olacak. Kontrolünüzün dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Psikolojik olarak zorlanacağınız, sağlık olarak da dikkat etmeniz gereken bir hafta. Kardeşleriniz, komşularınız ile birbirinize girmemeye dikkat edin.