Kova – 8 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

8 Temmuz haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Uranüs arasında ki gergin görünüm ile başlıyoruz. Hafta boyunca yuvada ve ailenizde huzur bulmakta zorlanabilirsiniz. Ev kazalarına özellikle dikkat! Evde ocağı söndürmeden, sigaranızı söndürmeden çıkmadın. Sigortalar atabilir, evde aletler bozulabilir. Taşınma sürecinde iseniz taşınırken eşyalarınız zarar görebilir.

Bu hafta ailenize bir şeyleri ikna etmek pek mümkün gözükmüyor. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da sert bir görünüm oluşacak. Özellikle sağlığınıza ekstra dikkat etmenizde yarar var. Bu hafta hayatınızda gelişen olaylar konusunda çok fazla kontrol sağlayamayabilirsiniz, sizin dışınızda gelişebilir olaylar, ama odak noktası bir şekilde siz olursunuz. İletişimle ilgili konuların yaşamınızda çok ön plana çıkacağı bu hafta önemli iş anlaşmalar, toplantılar, görüşmeler gündeme gelebilir. İş ortamınızda kontrolünüz dışında gelişmeler dengenizi bir parça bozabilir. Dedikodular, arkanızdan dönem oyunlar, düşmanlıklar yüzünden dengeniz bir parça bozulabilir. Özellikle iş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kimselerle münakaşa etmemeye de özen gösterin. Hafta boyunca sağlık olarak dizlerinize, dişlerinize, cildinize dikkat edin. Özellikle güneş çarpmaları, yanıklar, diş problemleri, kemiklerle ilgili sorunlar canınızı bir parça sıkabilir.

Güneş/Neptün etkileşimi ile de yaşamınıza keyif katacak yaratıcılığınızı tetikleyecek yeni alanlara yönelebilir, manevi konular ve manevi destekler yaşamınızda çok daha etkin bir hale gelebilir. Ve bu hafta Merkür Aslan burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve tam 3 hafta sürecek. 7. evinizde geri gidecek olan Merkür, partnerinizle veya ortağınızla aranızda iletişim problemleri ortaya çıkartabilir. Bu herhangi birinizin seyahatte iken cep telefonu ile ilintili bir problem olabileceği gibi, birbirinizi yanlış anlamadan kaynaklı sorunlarda olabilir.

Eğer evlilik tarihinizin Merkür'ün geri gideceği tarihlerden birinde ise evlilikle ilgili hazırlıklarda bir takım aksilikler, unutkanlıklar, gecikmeler meydana gelebilir. Asıl size düşmanlık besleyenlerin kim olduklarını belirlemekte yanlışlıklar yapabilir, yanlış anlamalar yüzünden suçsuz kişilerle münakaşa içine girebilirsiniz. Bu süreçte yeni ortaklıklar için adımlar atmak, sözleşmeler imzalamak için şartlar ve koşullar çok uygun olmayabilir.