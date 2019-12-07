Kova – 9 Aralık Haftalık Burç Yorumu

9 Aralık haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kalabalıkların arasına karışacak, arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirecek, bazılarınız ise girdikleri sosyal gruplarda flörtleşmelere, yakınlaşmalara başlayabileceksiniz. Yeni arkadaşlar, yeni sosyal çevre de cabası olacak. Bir süredir meslek ve iş hayatının omzunuza yüklediği yüklerden artık eğlenerek atmaya başlıyorsunuz. Arkadaşlık ve dostluk kavramları çok daha önemli olacak sizler için.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn birlikte hareket edecekler. Özel hayat, aşk, meşk, mali konularda gecikmeler, kayıplar, üzüntüler söz konusu olabilir. İlişkiler platonilk düzeyde kalabilir ya da karşılık göremeyebilirsiniz. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kovalar için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Finansal konularla ilgili hesap hataları, karışıklıklar, ödemelerde minik sorunlar veya sizin beklediğiniz ödemelerde minik karışıklıklar oluşabilir. Jüpiter ile Uranüs arasında dinamik ve olumlu bir görünüm olacak. Büyük fırsatlar ve şanslara hazır olun! Özellikle ev, yuva, aile, yerleşim, gayrimenkul konuları ile ilgili şanslarla karşılaşabilirsiniz. Yıl bitmeden 2019 size hediyelerini sunmak üzere!