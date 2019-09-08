Kova – 9 Eylül Haftalık Burç Yorumu

9 Eylül haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahati sürecinde; iletişim yeteneklerinizi daha çok din, felsefe, akademik eğitim hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir. Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Pasaport, vize gibi işlerle ilgilenebilir, seyahatler organize edebilirsiniz. Derinliği, ruhu olan kitaplar ve yayınları daha fazla okuyabilir, kişisel gelişimle ilgili eğitimlere, seminerlere katılabilirsiniz.

Bu hafta Venüs de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 8 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte siz sevgili Kova ve yükselen Kova burçları, seyahat planları yapabilirsiniz. Bu seyahatler keyif ve huzur verici olacaktır sizler için. Eğer yalnızsanız ve hayatınızda hiç kimse yok ise sizden uzakta yaşayan, yabancı uyruklu veya yurt dışında yaşayan biriyle flört edebilirsiniz. İthalat ihracat işleri ile ilgilenenler bu konularda kazançlarını arttırabilirler. Bu süreç içerisinde yeni siparişler, yeni müşterilerle karşılaşabilirsiniz. Hukuksal konularda da genel anlamda şans sizden yana olacaktır. Venüs desteği sayesinde hobi niyetine yeni bir eğitime veya kursa başlayabilirsiniz. Özellikle kadın figürlerden güzel destekler alabilecek, davalarda orta yolu bulmak, anlaşmaya varmak bu dönemde çok daha kolay olacaktır.

Bu hafta balık burcunda zorlu bir Dolunay meydana gelecek. Mars, Neptün ve Jüpiter'in işin içinde olduğu özel bir açı kalıbı ile birlikte. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz, bu yüzden de aslında bu on günlük süreç, büyük riskli bir takım girişimler ve yatırımlar için pek de uygun bir zaman değil. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Mars, Neptün ve Jüpiter ile birlikte; bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek anlamını içermektedir.

Bu dönem arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler ve para mevzularına biraz dikkat! Bu alanlarda ciddi hayal kırıklığı yaşatacak durumlar meydana gelebilir. Borç vermek ve almak için veya arkadaşlarınızla iş yapmak için de uygun bir dönem değil. Gerçekçi olmayan parasal hedefler peşinde koşabilir ve günün sonunda zarar edebilirsiniz. Gözünüzde fazlaca büyüttüğünüz dostlarınızdan yana hayal kırıklıkları yaşanabilir, güveniniz sarsılabilir. Ekonomik anlamda da kişisel sorumluluğunuzu almanız gerek, paranızı har vurup harman savurmayın, bütçenizi dikkatli yapın. Ekonomik anlamda olmayacak duaya amin demeyin, kimsenin ipiyle kuyuya inmeyin.