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Kova – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu

9 Mart haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mart 7, 2020
Kova – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu
9 Mart haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Mart’ta Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Krediler, ödenmesi gereken tutarlar, borçlar, bankacılık işleri, vergi işleri, nafaka, primler, burslar, miras gibi konular üzerinde etkili olacak bu Dolunay.

Kredi araştırmaları işine girebilir, para konularını ilgilendiren davalarını varsa onlar üzerine yoğunlaşabilir, dışarıya olan borçlarınızı gözden geçirip kendinize bir ödeme planı oluşturabilir, kullandığınız kredi kartlarınızla ilgili kararlar alabilir, harcamalarınız konusunda kendinize biraz çeki düzen verebilirsiniz. Açıkçası finansal bir kriz söz konusu diyebilirim biraz, ama panik yapmayın. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz.

Burç Yorumları

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