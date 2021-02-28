Kova Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

Dolunayın ışığı maddi konulara vurgu yapıyor. İş ortaklıklarında, aile ve eşle ilgili ortak paylaşımlar ve finansal konularda çözümler, netleşmeler yaşanabilir.

Kredi başvurusu, vergi yapılandırmaları, nafaka, miras, borç, tazminat konularında yeni bakış açısıyla harekete geçebilir, kararlar alabilirsiniz. Beklenmedik bazı ödemeler ortaya çıkabilir. Ailede bazı ameliyat, sağlık sorunları gündeme gelebilir. Duygusal olarak kendinizi huzursuz hissedebileceğiniz bir dönem olabilir, bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin.