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Kova Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

Kova Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

1-7 Mart 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
28 Şubat 2021
Kova Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

Dolunayın ışığı maddi konulara vurgu yapıyor. İş ortaklıklarında, aile ve eşle ilgili ortak paylaşımlar ve finansal konularda çözümler, netleşmeler yaşanabilir.

Kredi başvurusu, vergi yapılandırmaları, nafaka, miras, borç, tazminat konularında yeni bakış açısıyla harekete geçebilir, kararlar alabilirsiniz. Beklenmedik bazı ödemeler ortaya çıkabilir. Ailede bazı ameliyat, sağlık sorunları gündeme gelebilir. Duygusal olarak kendinizi huzursuz hissedebileceğiniz bir dönem olabilir, bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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