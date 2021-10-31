Kova Haftalık Burç Yorumu / 1 Kasım – 7 Kasım 2021
1 Kasım – 7 Kasım 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Toplumsal statünüz ve kariyeriniz önümüzdeki 15 gün mercek altında olacak. Mesleki iş değişimleri, görev değişimleri, terfi ve atamalar gündeme gelebilir.
Artık cesaretleniyorsunuz. Taşınabilir, gayrimenkul konularınız varsa değerlendirebilir, yer değişimleri yapabilirsiniz. Yapmak istediğiniz başvurular adına harekete geçebilirsiniz. Ailevi konular, evlilik, ayrılık, boşanmalar gibi yaşamda dönüşümler ortaya çıkabilir. Kadersel etkiler altındasınız. Sorumluluklarınız artacaktır. Ebeveynlerinizin ve kendinizin sağlığına dikkat edin.