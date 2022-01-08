Kova Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022

10 Ocak – 16 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür burcunuzda gerilemeye başlıyor. Sizin için önemli bir retro. Evlilik, aile, sosyal arkadaşlık ilişkilerinizde tıkanıklıklar, iletişim şeklinizde küslük ve anlaşmazlıklar yaşanabilir.

Geçmiş konular tetiklenebilir. Müşteriler, ticari konularda aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir ticari başlangıçtan kaçının. Ortaklığa adım atmayın. Geçmiş ilişkilerden gelen teklifleri değerlendirmek yerine, önünüze bakın. Sağlığınız bu dönem hassaslaşabilir. Dolaşım, tansiyon sorunlarına dikkat edin.