Kova Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Eylül 2023

11-17 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kaynaklarınızla ilgili gözden geçirme, alacak verecek, harcamaların düzenlenmesi 15 Eylül'e kadar biraz baskı yaratabilir. Unuttuğunuz bir borç karşınıza gelebilir. Ayın ikinci yarısı paranızı değerlendirmek, yatırım yapmak, kredi gibi bir borcu yapılandırmak adına daha elverişli olacaktır.

Miras, nafaka, vergi, tazminat, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi söz konusu olabilir. İşbirlikleri, ortaklıklar alanında yeni başlangıçlar düşünebilir ya da el sıkışabilirsiniz. Ev, taşınma, yer değişimi konularında çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Aile içinde sorumlulukların arttığı ve zaman zaman agresyonun öne çıkacağı bir dönem. Bazıları anne baba olmaya karar verebilir, bunun hazırlığını yapabilir. Bedeninize, sağlığınıza, bağışıklığınıza dikkat edin.