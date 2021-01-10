Kova Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Ailevi konular, eviniz, yuvanız ön planda olacak. Ailenize, ebeveynlerinize dair önümüzdeki 1 ay sorumluluklarınız artabilir.

Önemli anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz gündeme gelirken, yeni başlangıçları 30 Ocak'a kadar gerçekleştirmenizde fayda var. Ay ortasında eşiniz, yuvanız, ailenizle ilgili iletişimde gerilimler, mücadeleler yaşanabilir. Mars kendi sağlığınıza, ailevi sağlık sorunlarına bu dönem ışık tutuyor. Kronik sağlık sorunları nüksedebilir, tedavilerle uğraşabilirsiniz. Ev kazalarına, sakarlıklara dikkat edin.