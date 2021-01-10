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Kova Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Kova Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

11-17 Ocak 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
10 Ocak 2021
Kova Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Ailevi konular, eviniz, yuvanız ön planda olacak. Ailenize, ebeveynlerinize dair önümüzdeki 1 ay sorumluluklarınız artabilir.

Önemli anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz gündeme gelirken, yeni başlangıçları 30 Ocak'a kadar gerçekleştirmenizde fayda var. Ay ortasında eşiniz, yuvanız, ailenizle ilgili iletişimde gerilimler, mücadeleler yaşanabilir. Mars kendi sağlığınıza, ailevi sağlık sorunlarına bu dönem ışık tutuyor. Kronik sağlık sorunları nüksedebilir, tedavilerle uğraşabilirsiniz. Ev kazalarına, sakarlıklara dikkat edin.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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