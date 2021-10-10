Kova Haftalık Burç Yorumu / 11 Ekim – 17 Ekim 2021

11 Ekim – 17 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sıra dışı, özgün tavrıyla fark edilir. İnsanlığa bilgi aktarmak en önemli misyonudur. Zaman zaman marjinal ve başına buyruktur.

Boyunduruk altına girmek istemez. Entelektüel ve yenilikçidir. Açık fikirli ve bireyseldir. Grupları yönetme becerisine sahiptir. Dolaşım ve sinir sistemi hassastır. Genç yaşlarda varis sorunları görülebilir. Zeki, akıllı, gelecek için yenilikçi fikirlere sahiptir. Akılcı davranır, pratik çözümler üretir. Duygusal ilişkilerde bağlanmaktan korkan bir yapı sergileyebilir. Rasyonel sohbetler ilgisini çeker. Monotonluktan kaçar. İş yaşamlarında disiplinlidir.