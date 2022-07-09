Kova Haftalık Burç Yorumu / 11 Temmuz – 17 Temmuz 2022
11 Temmuz - 17 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Oğlak Dolunayı bilinçaltınızı hareketlendirirken, kendinizle yüzleşme, çevrenizle ilgili farkındalığınızın artması gibi etkilerle karşılaşabilirsiniz.
Psikolojik ve fiziksel sağlığınıza önümüzdeki 15 gün özen gösterin. Terapiler, ruhsal tedaviler ve çalışmalar için güzel bir dönem. Diyete başlayabilir, zararlı alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Çalışma koşullarınızda bazı değişimler, mutsuz olduğunuz bir işten ayrılmak gibi konular öne çıkabilir. Gizli düşmanlıklara, sizden saklanan sırlara dikkat edin.