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Kova Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Kova Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

12 - 18 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
11 Nisan 2021
Kova Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Yeni fikir ve projelerinizi hayata geçireceksiniz.

Yeni anlaşmalar, projeler, sunumlar, sözleşmeler meydana gelirken, ticari konularda yeni imzalar gündeme gelebilir. Tekliflere açık bir dönemdesiniz. İletişiminiz artıyor. Daha dinamik ve hareketli olacaksınız. Fırsatları değerlendirin. Eğitimlerle kendinizi geliştirebilir, seyahat planları yapabilirsiniz. Yeniay 15 gün boyunca kardeş, akraba konularını da ön plana çıkartacaktır. Duygusal ilişkilerde yeni tanışmalar ve başlangıçlar meydana gelebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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