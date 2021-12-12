Kova Haftalık Burç Yorumu / 13 Aralık – 19 Aralık 2021

13 Aralık – 19 Aralık haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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12. Evinizde gerçekleşecek Venüs retrosu kontrol dışı bazı olayları gündeme getirebilir. Psikolojik ve fizyolojik sağlığınıza bu dönem dikkat etmelisiniz.

Kronik konular tetiklenebilir. Kuşku ve paranoyalar gün yüzüne çıkarken, terapiler, tedaviler açısından şifalanma yaşanabilir. Aşk ilişkilerinde geçmiş eş ve birliktelikler, platonik ve gizli aşklarla ilgili güven zedelenmeleri, evlilikte bazı gerginliklere, aldatma ve aldatılma temalarına dikkat edin. Kadın figürlerden gizli düşmanlıklar karşınıza çıkabilir.