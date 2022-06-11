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Kova Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022

13 Haziran – 19 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma: 08:46 - 11 Haziran 2022 Güncellenme:
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Kova Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022

Yay Dolunayı hedefleriniz, hayalleriniz için sonuçlanma zamanı. Emek harcadığınız plan ve projeleriniz artık sonuçlanabilir, kariyerde başarı sağlayabilirsiniz.

Çevrenizden destek göreceğiniz bir dönem. Sosyalleşebilir, yeni insanlarla tanışabilir, tanıştığınız kişilerden fayda sağlayabilirsiniz. Bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Görevinizde yükselme, duygusal birlikteliğinizle ilgili netleşme, evinizi değiştirme gibi önemli kararlarınız gerçeğe dönüşebilir.

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