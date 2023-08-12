Kova Haftalık Burç Yorumu / 14-20 Ağustos 2023

14-20 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Ortaklıklar, ilişkiler, partner alanında geçmiş konuların masaya yatırılması, değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Evinizin tadilatı, toprak yatırımları, ev değişimi, taşınmak, ev aramak ya da bulmak gibi yuvayı ilgilendiren konular devrede.

Aile bireylerini ve aile büyüklerini ilgilendiren mevzular, sağlık sorunları öne çıkabilir. Kalp, dolaşım, nörolojik rahatsızlıklar yaşanabilir. Maddi konularda beklediğiniz bir para elinize geçebilir. Yeni teklifler alabilirsiniz. Evliyseniz eşinizin işi ve kaynaklarıyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Venüs retrosu devam ediyor. Bir evlilik ya da ayrılık kararı verilebilir. Yeni bir karardan çok yarım kalmış konulara yönelin. Toplumsal statünüzle ilgili radikal kararlardan kaçının.