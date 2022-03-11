Kova Haftalık Burç Yorumu / 14 Mart – 20 Mart 2022

14 Mart – 20 Mart 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Finansal konular, paranız, gelir gideriniz ön planda olurken, eş, aileden gelen ortak kazanımlar gündeminizde yer alabilir.

Dolunay etkisi kredi ödemeleri, borç yapılandırmaları, vergi, sigorta, nafaka, miras, tazminat konularında sonuçlanma ya da bazı krizlerin yönetilmesi şeklinde öne çıkabilir. Paranızı büyütme planı yapabilirsiniz. Dış görüntünüzde değişimler, aile içinde sağlık, aile bireyleriyle ilgili ani gelişmeler meydana gelebilir. Yatırımlarınız varsa karşılığını alabilirsiniz. Eşinizin işi ve kaynaklarıyla ilgili değişimler yaşanabilir.