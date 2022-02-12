Kova Haftalık Burç Yorumu / 14 Şubat – 20 Şubat 2022

14 Şubat – 20 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Aslan Dolunayı tüm ikili ilişkileri ön plana çıkartacak. Evlilik, partner ve aşk ilişkilerinde dönüşümler yaşanabilir.

Ortaklık ve işbirliklerinde yol ayrımları, kimileri için radikal şekilde boşanma ve ayrılık kararları gündeme gelebilir. Bu dönem iletişiminize dikkat edin, sert çıkışlardan kaçının. Kariyer olarak yeni teklifler alabilir, değerlendirebilir ve yeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. Sürpriz para girişleri yaşanabilir.